US Open : Forfait confirmé pour Dominic Thiem, qui ne reviendra qu'en 2022

Thiem ne veut pas aller trop vite pour revenir

Dominic Thiem tire un trait sur la saison 2021. Tenant du titre de l’US Open, son dernier titre sur le circuit ATP, le joueur autrichien a annoncé au travers d’un message publié sur son compte officiel Twitter qu’il ne ferait pas le déplacement à Flushing Meadows cette année. De plus, le natif de Wiener Neustadt ne disputera pas le moindre tournoi d’ici à la fin de la saison 2021. « Je souhaite vous tenir informé concernant ma blessure et, malheureusement, je vous confirme que j’ai dû déclarer forfait pour l’US Open et je vais manquer le reste de la saison 2021, annonce Dominic Thiem dans son message sur les réseaux sociaux.. Je suis très déçu de ne pas être en mesure de défendre mon titre à New York mais je n’ai pas encore récupéré de la blessure à un poignet contractée en juin dernier à l’occasion du tournoi de Majorque. » Alors qu’il était tête de série numéro 2 du le gazon espagnol, l’Autrichien avait jeté l’éponge avant même la fin de son match du deuxième tour face à Adrian Mannarino, ne retrouvant pas les courts depuis.Dominic Thiem explique ensuite dans son message avoir suivi à la lettre les consignes de ses médecins. Mais, récemment, des douleurs sont de nouveau apparues quand il a effectué une séance d’entraînement raquette en main. « Ma convalescence se passait vraiment bien mais, la semaine passée, je me suis mis à jouer durant une séance d’entraînement et j’ai commencé à ressentir de nouveau des douleurs, assure l’Autrichien. J’ai immédiatement consulté mes médecins. Après quelques tests, ils m’ont confirmé que mon poignet nécessitait plus de temps pour se remettre et nous avons pris la décision d’être conservateur et de prendre ce temps. » Face à ces douleurs, Dominic Thiem va devoir porter une attelle pendant plusieurs semaines avant de pouvoir reprendre l’entraînement mais l’Autrichien assure qu’il ne se précipitera pas pour revenir. « Cette décision a été difficile à prendre mais je sais que c’est ce que je devais faire, ajoute-t-il. Il me reste encore une longue carrière devant moi et il est important de ne pas prendre de risques et de précipiter mon retour. » Alors que Roger Federer a mis un terme à sa saison et que Rafael Nadal est incertain, l’US Open perd une autre de ses têtes d’affiche.