US Open : Fiona Ferro renonce

Fiona Ferro has withdrawn from the US Open.

Caroline Dolehide moves into the main draw and Claire Liu is awarded a wild card.



Read more ➡️



— US Open Tennis (@usopen) August 13, 2020

Ferro en était à 15 victoires consécutives

C'est un nouveau forfait à signaler pour l'habituel quatrième Grand Chelem de l'année. En effet, ce jeudi, via son compte Twitter officiel, l'organisation de l'US Open de tennis, censé avoir lieu du 31 août au 13 septembre prochains, a officialisé le retrait du tournoi de la Française Fiona Ferro, 44eme joueuse mondiale, soit son meilleur classement, et deuxième meilleure Française. Par conséquent, la Tricolore sera remplacée, dans le tableau principal, par l'Américaine Caroline Dolehide (21 ans, 136eme).Il s'agit donc d'un nouveau coup d'arrêt pour la native de Libramont-Chevigny en Belgique. En effet, la jeune joueuse, âgée aujourd'hui de 23 ans, impressionnait véritablement depuis la reprise de la saison 2020 de tennis féminin, le 3 août dernier. En effet, le circuit WTA, interrompu depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, avait officiellement repris ses droits du côté de Palerme en Italie.Une véritable réussite pour Fiona Ferro, qui a tout bonnement remporté l'épreuve, avec une victoire, en finale, acquise contre l'Estonienne Anett Kontaveit, aujourd'hui 20eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 7-5) et 1h45 de jeu. Le deuxième titre de la Tricolore après Lausanne l'an passé., en raison alors de douleurs à une côte. Ce nouveau forfait ralentit donc encore plus sa belle progression du moment. En effet, après son titre remporté en Italie, Fiona Ferro en était alors à 15 victoires consécutives, si l'on compte ainsi également les différents matchs d'exhibition auxquels elle a pris part. Dans une année 2020 décidément bien particulière, reste désormais à savoir quand la Française pourra retrouver les chemins des courts.