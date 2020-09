Dans une carrière déjà incroyable, Serena Williams a battu un nouveau record lors de son entrée en lice à l'US Open 2020. Face à Kristie Ahn (7-5, 6-3), l'Américaine a remporté son 102eme match à Flushing Meadows. Personne n'a jamais fait aussi bien. Pour y arriver, la huitième mondiale a eu besoin de remonter un break de retard dans chaque set. La finaliste des deux dernières éditions a perdu son jeu de service à l'entame de chaque manche. Un scénario inattendu qui ne l'a pas perturbé. Elle a toujours débreaké, s'offrant le premier set sur le service de son adversaire et le match sur un ace. Dans le même temps, sa sœur Venus Williams n'a rien pu faire face à Karolina Muchova (6-3, 7-5). La tête de série numéro 20 s'est imposée en moins de deux heures. Ons Jabeur face à Katarzyna Kawa (6-2, 7-6(6)), Victoria Azarenka contre Barbara Haas (6-1, 6-2), et Maria Sakkari devant Stefanie Voegele (6-3, 3-6, 7-5) ont aussi assumé leur statut. Veronika Kudermetova est la seule tête de série qui s'est inclinée à la fin du premier tour. La Russe a été surprise par Iga Swiatek (6-3, 6-3).

Une défaite pour le retour de Kim Clijsters à l'US Open

Dix ans après sa troisième victoire à l'US Open et huit ans après sa dernière participation, Kim Clijsters a fait son retour à Flushing Meadows. Elle y a été éliminée dès le premier tour par Ekaterina Alexandrova (3-6, 7-5, 6-1). Après un très bon début de match, la Belge a été battue à l'usure. Son expérience n'a pas été suffisante pour venir à bout de la tête de série numéro 21 du grand chelem new-yorkais. Dans le deuxième set, elle a eu cinq balles de break qu'elle n'a pas converti avant de perdre sa mise en jeu à 5-6. En ajustant son service, commettant moins de fautes et faisant courir l'ancienne numéro 1 mondiale, la Russe est allée chercher la victoire. Une autre joueuse qui a gagné l'US Open faisait son entrée en lice ce lundi : Sloane Stephens. L'Américaine n'a pas tremblé face à Mihaela Buzarnescu : 6-3, 6-3

Muguruza a assuré

Garbiñe Muguruza n’a pas manqué ses débuts à Flushing Meadows. Mais la tête de série numéro 10 n’a pas eu un match facile face à Nao Hibino. La Japonaise, 78eme joueuse mondiale, a pris un meilleur départ pour mener 4-1 dans le premier set avant d’être débordée et de s’incliner dans le premier set après avoir perdu cinq jeux consécutifs. L’Espagnole a pris les devants dès le premier jeu de la deuxième manche avant de manquer le double break puis de laisser passer une première balle de match sur le service de Nao Hibino. Garbiñe Muguruza a finalement trouvé la solution sur son service (6-4, 6-4 en 1h32’) et rejoindre Tsvetana Pironkova, tombeuse de Liudmila Samsonova (6-2, 6-3 en 1h21’) au deuxième tour. De son côté, Elise Mertens n’a pas connu de difficultés. Opposée à l’Allemande Lara Siegemund, la Belge a fait respecter la hiérarchie. Grâce à un break d’entrée de chaque manche, la tête de série numéro 16 du tournoi s’est facilité la vie pour s’imposer en moins d’une heure et demie (6-2, 6-2) et retrouvera l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, tombeuse de l'Américaine Claire Liu (6-2, 6-4).

Konta brouillonne puis expéditive

Tête de série numéro 9 du tournoi, Johanna Konta a vécu un match en deux temps contre sa compatriote Heather Watson. La 13eme joueuse s’est vue être accrochée pendant l’essentiel de la première manche, manquant à trois reprises de faire le break avant de trouver la faille dans le neuvième jeu... pour mieux céder dans al foulée. La pression s’est inversée et la 54eme mondiale a eu deux balles de première manche, toutes manquées, avant le jeu décisif. Un tiebreak qui a failli piéger Johanna Konta qui a sauvé quatre nouvelles balles de set avant de conclure à sa première. Un scenario qui a mis un coup au moral d’Heather Watson. Cette dernière a perdu les cinq premiers jeux du deuxième set avant de sauver une première balle de match sur son service pour finalement céder sur un jeu blanc (7-6, 6-0 en 1h51’). Johanna Konta retrouvera Sorana Cirstea, tombeuse de Christina McHale (6-4, 7-5) au deuxième tour. Des difficultés, Amanda Anisimova en a également connu face à Viktoriya Tomova. La tête de série numéro 22 s’impose en deux manches serrées (7-5, 7-5 en 1h29’) et retrouvera l'Américaine Katrina Scott, victorieuse de Natalia Vikhlyantseva (7-6, 6-2).

Kenin n’a pas perdu de temps, Keys également

Tête de série numéro 2, Sofia Kenin n’avait pas de temps à perdre sur les courts de Flushing Meadows. L’Américaine, victorieuse de l’Open d’Australie en janvier dernier, s’est montrée sans pitié pour la Belge Yanina Wickmayer. La numéro 4 mondiale a trouvé la faille dans le service de son adversaire à deux reprises dans la première manche, durant laquelle elle a tout de même dû effacer trois balles de débreak dans le quatrième jeu, pour prendre l’avantage. Le scenario du deuxième set a été un véritable copier-coller du premier. Break dès le premier jeu pour Sofia Kenin, balles de break sauvées dans le quatrième jeu avant le double break dans la foulée en faveur de l’Américaine. En 69 petites minutes, la native de Moscou a validé son billet pour le deuxième tour (6-2, 6-2). Une victoire expéditive, c'est également ce que Madison Keys a obtenu face à Timea Babos. Finaliste à Flushing Meadows en 2017, l'Américaine a écarté de son chemin la Hongroise en 57 minutes et en laissant que deux jeux à son adversaire (6-1, 6-1). Jil Teichmann ou Aliona Bolsova sera sur son chemin avant un potentiel troisième tour face à Alizé Cornet.



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



1er tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) bat Kalinina (UKR) : 6-4, 6-0

Garcia (FRA) bat Paolini (ITA) : 6-3, 6-2

Bellis (USA, WC) bat Korpatsch (ALL) : 6-7 (13), 6-3, 6-2

Brady (USA, n°28) bat Blinkova (RUS) : 6-3, 6-2



Kerber (ALL, n°17) bat Tomljanovic (AUS) : 6-4, 6-4

Friedsam (ALL) bat Dolehide (USA): 6-2, 6-2

Li (USA) bat Rus (PBS) : 6-4, 2-6, 6-1

Riske (USA, n°13) bat Maria (ALL) : 6-3, 6-2



Vondrousova (RTC, n°12) bat Minnen (BEL) : 6-1, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Di Lorenzo (USA) : 2-6, 7-6(6), 6-0

Lapko (BIE) bat Golubic (SUI) : 6-1, 6-7 (2), 6-2

Putintseva (KAZ, n°23) bat Montgomery (USA, WC) : 6-1, 6-3



Mladenovic (FRA, n°30) bat Baptiste (USA, WC) : 7-5, 6-2

Gracheva (RUS) bat Badosa (ESP) : 6-4, 7-5

Bondarenko (UKR) bat Kiick (USA, WC) : 3-6, 6-3, 6-1

Martic (CRO, n°8) bat Martincova (RTC) : 5-7, 6-4, 6-4



Osaka (JAP, n°4) bat Doi (JAP) : 6-2, 5-7, 6-2

Giorgi (ITA) bat Van Uytvanck (BEL) : 2-6, 6-1, 7-5

Kostyuk (UKR) bat Kasatkina (RUS) : 6-1, 6-2

Sevastova (LET, n°31) bat Gauff (USA) : 6-3, 5-7, 6-4



Linette (POL, n°24) bat Inglis (AUS) : 6-1, 4-6, 6-4

Kovinic (MNE) bat Cabrera (AUS) : 6-4, 3-6, 6-2

Juvan (SLO) bat Arconada (USA) : 6-4, 7-6 (2)

Kontaveit (EST, n°14) bat Collins (USA) : 5-7, 6-2, 6-2



Rybakina (KAZ, n°11) bat Zavatska (UKR) : 6-3, 6-0

Rogers (USA) bat Khromacheva (RUS) : 6-2, 6-2

Brengle (USA) bat Rodionova (AUS) : 6-2, 6-2

Yastremska (UKR, n°19) bat Sharma (AUS) : 6-3, 6-7 (4), 7-6 (2)



Flipkens (BEL) bat Peterson (SUE, n°32) : 7-6 (1), 6-4

Pegula (USA) bat Bouzkova (RTC) : 3-6, 6-2, 7-6 (3)

Kozlova (UKR) bat Osuigwe (USA) : 6-3, 7-5

Kvitova (RTC, n°6) bat Begu (ROU) : 6-3, 6-2



Keys (USA, n°7) bat Babos (HON) : 6-1, 6-1

Bolsova (ESP) bat Teichmann (SUI) : 7-6(3), 6-2

Cornet (FRA) bat Davis (USA) : 6-3, 1-6, 6-0

Bonaventure (BEL) bat Zhang (CHN, n°25) : 4-6, 6-3, 6-2



Vekic (CRO, n°18) bat Kr.Pliskova (RTC) : 3-6, 7-6(6), 6-4

Tig (ROU) bat Nara (JAP) : 6-1, 6-0

Pironkova (BUL) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-3

Muguruza (ESP, n°10) bat Hibino (JAP) : 6-4, 6-4



Sakkari (GRE, n°15) bat Voegele (SUI) : 6-3, 3-6, 7-5

Pera (USA) bat Diyas (KAZ) : 7-6(4), 6-0

Scott (USA, WC) bat Vikhlyantseva (RUS) : 7-6 (3), 6-2

Anisimova (USA, n°26) bat Tomova (BUL) : 7-5, 7-5



Stephens (USA, n°26) bat Buzarnescu (ROU) : 6-3, 6-3

Govortsova (BIE) bat Muhammad (USA, Alt) : 6-1, 6-2

Gasparyan (RUS) bat Puig (PCO) : 6-3, 6-7 (0), 6-0

S.Williams (USA, n°3) bat Ahn (USA) : 7-5, 6-3



Sabalenka (BIE, n°5) bat Dodin (FRA) : 7-6(1), 6-4

Azarenka (BIE) bat Haas (AUT) : 6-1, 6-2

Vickery (USA, WC) bat Townsend (USA) : 6-2, 6-4

Swiatek (POL) bat Kudermetova (RUS, n°29) : 6-3, 6-3



Muchova (RTC, n°20) bat V.Williams (USA) : 6-3, 7-5

Kalinskaya (RUS) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-3

Cirstea (ROU) bat McHale (USA) : 6-4, 7-5

Konta (GBR, n°9) bat Watson (GBR) : 7-6 (7), 6-1



Mertens (BEL, n°16) bat Siegemund (ALL) : 6-2, 6-2

Sorribes Tormo (ESP) bat Liu (USA, WC) : 6-2, 6-4

McNally (USA) bat Kuzmova (SLQ) : 6-4, 6-1

Alexandrova (RUS, n°21) bat Clijsters (BEL, WC) : 3-6, 7-5, 6-1



Jabeur (TUN, n°27) bat Kawa (POL) : 6-2, 7-6(6)

Kanepi (EST) bat Siniakova (RTC) : 6-1, 6-2

Fernandez (CAN) bat Zvonareva (RUS) : 6-4, 7-5

Kenin (USA, n°2) bat Wickmayer (BEL) : 6-2, 6-2