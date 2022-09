US Open (F) : Sabalenka et Pliskova s'affronteront en quarts

Pliskova fait craquer Azarenka

Aryna Sabalenka disputera bien un quart de finale en Grand Chelem cette année ! Eliminée en huitièmes de finale en Australie, au troisième tour à Roland-Garros et interdite de Wimbledon, la Biélorusse s'est qualifiée pour les quarts à l'US Open, en s'imposant contre Danielle Collins.Toujours pas au top au niveau du service (8 aces, 8 doubles-fautes, 4 breaks concédés lors de ce match), Sabalenka a perdu le premier set après avoir pourtant réussi le break d'entrée de jeu. Mais elle s'est bien rattrapée dans le deuxième, où les jeux ont défilé au début puis ont été très longs, en prenant le service de l'Américaine à 4-3. Dans le dernier, la Biélorusse a démarré fort en menant 4-1, et la perte de l'un de ses breaks d'avance (4-2) ne l'a pas perturbé. Elle va donc disputer son deuxième quart de finale de suite à l'US Open, contre Karolina Pliskova.La Tchèque a battu une autre Biélorusse, Victoria Azarenka, pour rallier, elle aussi, son premier quart de finale en Grand Chelem de l'année (forfait en Australie, défaite au deuxième tour à Roland-Garros et Wimbledon).Pliskova a démarré la rencontre tambour battant, en menant 3-0, mais Azarenka est revenue à 3-3 puis a breaké à 4-4, avant de perdre les quatre jeux suivants, et donc le set. Dans le deuxième, c'est la Biélorusse qui a mené 3-1, avant de voir son adversaire égaliser à 4-4. Les deux joueuses se sont alors départagées au tie-break, et Azarenka l'a remporté 7-5 en menant de bout en bout. Le troisième set a été moins riche en suspense. Pliskova a breaké d'entrée, puis a sauvé trois balles de débreak à 3-1, avant de prendre à nouveau le service adverse à 4-2 pour l'emporter. L'US Open reste donc plus que jamais le Grand Chelem qui réussi le mieux à la Tchèque, puisqu'elle va y disputer son cinquième quart de finale. Elle a déjà affronté quatre fois Sabalenka, et les deux joueuses ont gagné deux matchs chacune...