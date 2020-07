US Open (F) : La numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, renonce pour raisons sanitaires

C’est un forfait qui risque de faire tache d’huile. Alors que, dans le tennis masculin, certains joueurs de premier plan restent indécis quant à leur participation au prochain US Open, Ashleigh Barty a mis fin au suspense. L’Australienne, numéro 1 mondiale, a confirmé dans un communiqué qu’elle ne se rendra pas à New York pour d’abord le tournoi WTA de Cincinnati, délocalisé sur les courts de Flushing Meadows, puis pour le deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année, qui doit démarrer le 31 août prochain à New York. « Mon staff et moi avons décidé de ne pas nous déplacer cette année aux Etats-Unis pour le tournoi WTA de Cincinnati et pour l’US Open, a déclaré celle qui a triomphé en 2018 sur les courts de Flushing Meadows. J'adore ces deux tournois et la décision a été difficile, mais il y a encore des risques importants à cause du Covid-19 et je ne veux pas mettre mon staff dans cette situation. »

Barty encore indécise concernant Roland-Garros

Une décision qui intervient alors que le coronavirus connaît une nouvelle flambée des contaminations dans certaines régions des Etats-Unis, notamment en Floride, au Texas et en Californie, où le total des personnes victimes de la pandémie a dépassé la barre des 150 000 victimes. « Je souhaite à la Fédération de tennis des Etats-Unis le meilleur pour ces tournois et j'attends avec impatience de revenir l'année prochaine aux Etats-Unis », ajoute Ashleigh Barty. Si le programme de l’Australienne jusqu’au début du mois de septembre est désormais confirmé, cette dernière s’est montrée plus évasive concernant la suite de la saison et, notamment, la tournée européenne sur terre battue préparatoire pour Roland-Garros, qui doit démarrer le 27 septembre prochain. « Je prendrai ma décision au sujet des Internationaux de France et des tournois européens du circuit WTA dans les prochaines semaines », assure celle qui est la tenante du titre sur la terre battue parisienne.