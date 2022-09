US Open (F) : Jabeur prend place dans le dernier carré

They're back and fourth early in Ashe!

Tomljanovic a su faire douter Jabeur

Jabeur a fait céder Tomljanovic

Ons Jabeur commence à prendre goût aux demi-finales en Grand Chelem. La Tunisienne, qui n’avait jamais fait mieux qu’un quart de finale avant cette saison, s’est qualifiée pour le dernier carré de l’US Open après avoir pris part à celui de Wimbledon en juillet dernier. Pour cela, la tête de série numéro 5 à Flushing Meadows a mis fin au parcours d’Ajla Tomljanovic, tombeuse notamment de Serena Williams durant la quinzaine new-yorkaise. A sa première balle de break, Ons Jabeur a été en mesure de prendre le service de la 46eme joueuse mondiale afin de mener trois jeux à rien. Toutefois, l’Australienne a eu de quoi répondre et, à sa deuxième opportunité, a pu recoller. Dans la foulée, le souvent important septième jeu a tourné en faveur de la 5eme joueuse mondiale. Un deuxième break en sa faveur qui s’est avéré décisif dans le gain de la première manche.En effet, après avoir manqué une première occasion de la conclure sur l’engagement d’Ajla Tomljanovic, Ons Jabeur a attendu son engagement pour y parvenir sans coup férir. Dos au mur, l’Australienne a vu son adversaire lui maintenir un peu plus la tête sous l’eau. Dès le premier jeu du deuxième set, la Tunisienne n’a pas hésité au moment de breaker la 46eme mondiale. Un avantage qu’elle a ensuite pu confirmer malgré une opportunité d’effacer son retard obtenue et manquée par Ajla Tomljanovic. Si la première occasion n’a pas été couronnée de succès, la deuxième l’a été beaucoup plus. La native de Zagreb est alors revenue à deux jeux partout. Ne s’en laissant pas compter, Ons Jabeur a mis un nouveau coup d’accélérateur auquel l’Australienne n’a pas pu répondre. Mais, alors qu’elle menait trois jeux à deux, Ons Jabeur a comme déraillé. Moins sereine sur sa mise en jeu, la native de Ksar Hellal a vu les jeux défiler en faveur d’Ajla Tomljanovic.Trois pour être précis qui ont alors permis à cette dernière de mener cinq jeux à trois et de servir pour égaliser à une manche partout. C’est peut-être le coup de fouet qu’il fallait à Ons Jabeur pour revenir dans le match et effacer ce break de retard. Ajla Tomljanovic n’a pas su saisir sa chance de relancer ce quart de finale et a pu s’en mordre les doigts. En effet, dans la foulée, les deux joueuses ont rivaliser jusqu’à se départager au jeu décisif. La nervosité des deux joueuses est devenu patente avec les quatre premiers points tous perdus par celle qui engageait l’échange. Une fois cette séquence évacuée, tout a basculé lors du huitième point. Remporté par Ons Jabeur sur le service de son adversaire, il a lancé la Tunisienne vers la victoire, acquise à sa première balle de match (6-4, 7-6 en 1h43’). Alors qu’elle n’avait jamais passé le 3eme tour, la numéro 5 mondiale s’invite en demi-finales, devenant la première Africaine à y parvenir, et affrontera soit Cori Gauff, soit Caroline Garcia.