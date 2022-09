US Open (F) : Jabeur et Tomljanovic ont rendez-vous en quarts

Sale soirée pour le tennis russe ce dimanche à l'US Open. Alors que Daniil Medvedev a été éliminé dans le tableau masculin (mais Karen Khachanov s'est qualifié pour les quarts), ce sont Liudmila Samsonova et Veronika Kudermetova qui ont disparu du tableau féminin. Kudermetova, n°18 mondiale, n'a rien pu faire face à la n°5, Ons Jabeur, qui l'a emporté 7-6, 6-4, pour aller disputer son premier quart de finale à New York. Alors que la Russe avait remporté leurs trois confrontations (la dernière à San Jose il y a un mois), Jabeur est parvenue à déjouer les pronostics cette fois-ci. Menée 5-2 dans le premier set, la finaliste du dernier Wimbledon a réussi à égaliser à 5-5 sur sa première occasion de débreak, et a ensuite déroulé dans le jeu décisif, remporté 7-1. Sur sa lancée, Jabeur a sauvé deux balles de break dans le premier jeu du deuxième set, puis a pris le service adverse à 2-1 sur un jeu blanc. Alors qu'elle servait pour le match, la n°5 mondiale a perdu son service à son tour (5-4), mais elle n'a pas laissé espérer son adversaire bien longtemps, en la breakant blanc sur le jeu suivant pour remporter ce match. Ons Jabeur va donc disputer son quatrième quart de finale en Grand Chelem, et en plus d'une place dans le dernier carré, l'enjeu sera aussi de récupérer la place de n°2 mondiale à Anett Kontaveit.

Tomljanovic saisit sa chance

Ce sera face à Ajla Tomljanovic, la tombeuse de Serena Williams, qui a remporté le seul huitième de finale entre deux joueuses non têtes de série, contre Liudmila Samsonova. La n°46 mondiale a battu la n°35 sur le score de 7-6, 6-1 en 1h59. Le premier set a été riche en rebondissements. L'Australienne a mené 5-2, puis s'est fait débreaker au moment où elle servait pour le gain de la manche (5-4), avant de manquer sept balles de set sur le service de la Russe.La Russe avait visiblement tout donné, car elle n'a pas existé dans le deuxième set, perdu 6-1 après avoir été breakée à 1-0 et 3-0, sans la moindre occasion de revenir au score. A 29 ans, Ajla Tomljanovic va disputer son troisième quart de finale en Grand Chelem, après Wimbledon 2021 et 2022 (battue à chaque fois par la future gagnante, Ashleigh Barty puis Elena Rybakina). Jabeur l'a battue lors de leurs deux confrontations, sur terre battue, à Casablanca en 2012 et à Rome en mai dernier.