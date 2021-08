US Open (F) : Garcia lâche un set

Caroline Garcia s'est fait peur. Ce lundi, la Française, 62eme joueuse mondiale, a finalement eu le dernier mot pour se qualifier pour le deuxième tour de l'US Open 2021, aux dépens de la Britannique Harriet Dart, 151eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (6-7 (6), 6-4, 6-2) et 2h45 de jeu. La première manche fut particulièrement décousue et aucune des deux joueuses n'est alors parvenue à remporter son service, de 1-1 à 3-2. A ce moment, c'est la Britannique qui avait encore un avantage d'un break. Un avantage qu'elle a finalement perdu, sur un débreak blanc à 4-3. A 5-4, Harriet Dart a bien failli reprendre le service de son adversaire, ce qui lui aurait alors permis de remporter ce set. Sur les deux jeux suivants, là encore, aucune des deux joueuses n'a alors remporté son service. Pourtant, à 5-6, la Française a alors eu, à son tour, deux balles de set, mais sans parvenir à ses fins. Les deux joueuses sont donc allées jusqu'au tie-break et à ce petit jeu-là, c'est donc la moins bien classée des deux qui a eu le dernier mot (7-6 (6)). La deuxième manche fut là encore bien décousue. Malgré de nombreuses balles de break de part et d'autre, c'est bien la Tricolore qui a su, malgré un service perdu, prendre deux mises en jeu de sa concurrente, pour ensuite égaliser à une manche partout (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, la 151eme joueuse mondiale a perdu ses deux premiers services et manqué d'en faire de même pour le troisième, puis le quatrième. Solide, Caroline Garcia a fini par conclure (6-2).