US Open (F) : Garcia irrésistible et en quarts de finale

Garcia toujours aussi solide au service

Il y avait eu la formidable série d’Iga Swiatek durant le printemps, mais la série de Caroline Garcia commence à avoir de l’allure également ! La Française, victorieuse du Masters 1000 de Cincinnati il y a deux semaines, a enchaîné ce dimanche une douzième victoire, ce qui lui permet de rallier les quarts de finale de l’US Open pour la première fois de sa carrière, à 28 ans., preuve qu’on a affaire à une nouvelle « Caro » depuis sa victoire en double à Roland-Garros aux côtés de Kristina Mladenovic.Face à l’Américaine, 29eme mondiale, au jeu à plat qui ne convient guère à la n°17 mondiale, Garci a mis un peu de temps à prendre ses marques, et elle a même dû sauver une balle de break à 1-1. Les deux joueuses ont ensuite facilement remporté leur mise en jeu, jusqu’à 5-4 en faveur de Garcia, où Riske-Amritraj est passée à côté de son jeu de service, commettant notamment sa première double-faute du match, et s’est fait punir par un retour gagnant sur la ligne.Elle a ensuite eu du mal à conclure, devant sauver trois balles de débreak, mais la cinquième balle de match a été la bonne, et la voici en quarts de finale ! Caroline Garcia termine le match avec 8 aces et aucun break au compteur, et 30 coups gagnants pour 23 fautes directes (seulement 7 coups gagnants pour l’Américaine). Virtuellement n°12 mondiale au classement WTA et septième à la Race, la Française affrontera Coco Gauff (2-0 pour l’Américaine dans les confrontations) ou Shuai Zhang (2-2) pour une place dans le dernier carré. Et si on commençait à rêver ?