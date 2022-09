US Open (F) : Cornet rejoint le troisième tour

AU COURAGEEEE 🙌

Au bord du malaise en début de troisième set, Alizé Cornet a tout mis dans la bataille et se qualifie pour le troisième tour.



Cornet n’a pas gambergé

Alizé Cornet est sur la bonne dynamique. Après sa victoire sur Emma Raducanu en ouverture de l’US Open, la Niçoise a validé son billet pour le troisième tour en prenant le meilleur sur Katerina Siniakova. Si les deux joueuses ont remporté assez aisément leur premier jeu de service, c’est à ce moment que la Tricolore a haussé le ton. Ne laissant quasiment rien à son adversaire sur son propre engagement, la 40eme mondiale a mis au supplice son adversaire. Avec deux balles de break converties sur quatre obtenues, Alizé Cornet a pu aligner cinq jeux remportés d’affilée et, à la troisième balle de set, virer en tête dans cette rencontre. Toutefois, la deuxième manche a connu un scenario qui le miroir de celui de la première. En effet, si le premier jeu de service de chacune des deux joueuses a été remporté, c’est Katerina Siniakova qui a fait craquer Alizé Cornet.Impériale sur ses deux balles de break, la Tchèque a surtout remporté neuf des dix derniers points disputés sur le chemin de l’égalisation à une manche partout. Le dernier set a tout d’abord vu la Tricolore et la Tchèque s’accrocher fermement à leurs jeux de service mais un moment d’égarement de la part de Katerina Siniakova a suffi à Alizé Cornet pour prendre l’ascendant. A sa deuxième balle de break, la Niçoise a pris le service de son adversaire afin de mener cinq jeux à deux. C’est alors sur son service et à sa première balle de match qu’Alizé Cornet a validé son billet pour le troisième tour de l’US Open (6-1, 1-6, 6-3 en 2h01’), avec Cristina Bucsa ou Danielle Collins, tête de série numéro 19, qui sera face à elle pour une place en huitièmes de finale, stade de la compétition qu’elle n’a atteint qu’une seule fois dans sa carrière à l’US Open, en 2020.