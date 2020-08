Contrairement à l'an passé, Kristina Mladenovic a le statut de tête de série pour l'US Open. Comme en 2019, elle a commencé le grand chelem new-yorkais avec une victoire. La Française n'a pas tremblé face à Hailey Baptiste (7-5, 6-2) et s'est imposée en moins d'1h30. Dans un contexte inédit, à huis clos, la 44eme mondiale a eu besoin de quelques jeux pour régler la mire. Une fois qu'elle a rattrapé le retard concédé en perdant les deux premiers jeux de la partie, Mladenovic a fait parler son expérience et sa supériorité pour venir à bout de la joueuse invitée à Flushing Meadows. Si le succès est probant, la marge de progression est encore importante. En commettant neuf doubles fautes, la Nordiste a parfois eu du mal à exploiter ses jeux de services. Face à la 236eme mondiale et ses nombreuses fautes, ça n'a pas été rédhibitoire.



Malgré les nombreux breaks et débreaks, la numéro une française a été plus régulière pour enlever la première manche sans passer par un tie-break. Elle a converti sa première balle de set après 50 minutes de jeu. Libérée, Kiki a pris les choses en main pour faire respecter la logique face à la joueuse de 17 ans dans une deuxième manche à sens unique. Elle a notamment enchaîné quatre jeux consécutifs pour se détacher au score et s'imposer. Au prochain tour, elle affrontera Varvara Gracheva.



Caroline Garcia a aussi validé son billet pour le deuxième tour. Pour avoir le droit d'affronter Karolina Pliskova dans une affiche de gala, la Française a écarté Jasmine Paolini (6-3, 6-2). Malgré un jeu de service perdu dès l'entame du match, la 50eme mondiale a fait respecter la logique. Elle a immédiatement mis la pression sur son adversaire qui n'a rien pu faire pour suivre le rythme de Garcia. Son débreak immédiat lui a permis de garder la main sur le match. Elle a aussi profité des cinq doubles fautes commises par l'Italienne dans le premier set pour prendre le large. Une avance qui a été accentuée durant le deuxième set. Malgré un break concédé, la Française a fait le travail pour écarter la joueuse qui pointe au 97eme rang du classement WTA. Dans le jeu ça n'a pas été toujours simple mais au score, Garcia n'a jamais été inquiétée. Une bonne nouvelle avant d'affronter la tête de série numéro 1 du tournoi.



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



1er tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) bat Kalinina (UKR) : 6-4, 6-0

Garcia (FRA) bat Paolini (ITA) : 6-3, 6-2

Bellis (USA, WC) - Korpatsch (ALL)

Blinkova (RUS) - Brady (USA, n°28)



Kerber (ALL, n°17) bat Tomljanovic (AUS) : 6-4, 6-4

Dolehide (USA) - Friedsam (ALL)

Li (USA) - Rus (PBS)

Maria (ALL) - Riske (USA, n°13)



Vondrousova (RTC, n°12) bat Minnen (BEL) : 6-1, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Di Lorenzo (USA) : 2-6, 7-6(6), 6-0

Golubic (SUI) - Lapko (BIE)

Montgomery (USA, WC) - Putintseva (KAZ, n°23)



Mladenovic (FRA, n°30) bat Baptiste (USA, WC) : 7-5, 6-2

Gracheva (RUS) bat Badosa (ESP) : 6-4, 7-5

Bondarenko (UKR) - Kiick (USA, WC)

Martincova (RTC) - Martic (CRO, n°8)



Osaka (JAP, n°4) - Doi (JAP)

Giorgi (ITA) - Van Uytvanck (BEL)

Kostyuk (UKR) - Kasatkina (RUS)

Gauff (USA) - Sevastova (LET, n°31)



Linette (POL, n°24) - Inglis (AUS)

Kovinic (MNE) - Cabrera (AUS)

Arconada (USA) - Juvan (SLO)

Collins (USA) - Kontaveit (EST, n°14)



Rybakina (KAZ, n°11) - Zavatska (UKR)

Khromacheva (RUS) - Rogers (USA)

Brengle (USA) - Tsurenko (UKR)

Sharma (AUS) - Yastremska (UKR, n°19)



Peterson (SUE, n°32) - Flipkens (BEL)

Bouzkova (RTC) - Pegula (USA)

Kozlova (UKR) - Osuigwe (USA)

Kvitova (RTC, n°6) bat Begu (ROU) : 6-3, 6-2



Keys (USA, n°7) - Babos (HON)

Teichmann (SUI) - Bolsova (ESP)

Davis (USA) - Cornet (FRA)

Bonaventure (BEL) - Zhang (CHN, n°25)



Vekic (CRO, n°18) - Kr.Pliskova (RTC)

Tig (ROU) - Nara (JAP)

Pironkova (BUL) - Samsonova (RUS)

Hibino (JAP) - Muguruza (ESP, n°10)



Sakkari (GRE, n°15) - Voegele (SUI)

Pera (USA) - Diyas (KAZ)

Vikhlyantseva (RUS) - Scott (USA, WC)

Tomova (BUL) - Anisimova (USA, n°26)



Stephens (USA, n°26) - Buzarnescu (ROU)

Diatchenko (RUS) - Govortsova (BIE)

Gasparyan (RUS) - Puig (PCO)

Ahn (USA) - S.Williams (USA, n°3)



Sabalenka (BIE, n°5) - Dodin (FRA)

Azarenka (BIE) - Haas (AUT)

Vickery (USA, WC) - Townsend (USA)

Swiatek (POL) - Kudermetova (RUS, n°29)



Muchova (RTC, n°20) - V.Williams (USA)

Kalinskaya (RUS) - Stojanovic (SER)

Cirstea (ROU) - McHale (USA)

Watson (GBR) - Konta (GBR, n°9)



Mertens (BEL, n°16) - Siegemund (ALL)

Liu (USA, WC) - Sorribes Tormo (ESP)

Kuzmova (SLQ) - McNally (USA)

Clijsters (BEL, WC) - Alexandrova (RUS, n°21)



Jabeur (TUN, n°27) - Kawa (POL)

Siniakova (RTC) - Kanepi (EST)

Zvonareva (RUS) - Fernandez (CAN)

Wickmayer (BEL) - Kenin (USA, n°2)