US Open (F) : Burel sort des qualifications et rejoint le tableau principal

Un super tie-break à rebondissements

La relève du tennis féminin est en marche ! Alors que Diane Parry, qui va fêter ses 20 ans dans les prochains jours, disputera cette nuit sa première demi-finale sur le circuit principal, Clara Burel, 21 ans, est parvenue à s'extirper des qualifications de l'US Open in extremis. Retombée à la 132eme place mondiale cet été après avoir été 74eme en février, la Bretonne a donc dû disputer les trois tours de qualifications cette semaine, et après avoir battu l'Australienne Seone Mendez (6-2, 6-1, abandon) et la Néerlandaise Arianne Hartono (4-6, 6-3, 6-4),Irrégulière au service (11 aces, 8 doubles-fautes), Burel est passée par toutes les émotions durant cette partie. Elle a totalement manqué son début de match, se retrouvant rapidement menée 5-0, avant de perdre le set 6-2.Puis elle a été menée 3-1 dans le deuxième, mais a enchaîné trois jeux pour prendre la tête. Les deux joueuses se sont alors échangé les breaks, et c'est finalement celui réussi à 4-4 qui a permis à la Française d'égaliser à une manche partout. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où Burel a peut-être pensé avoir fait le plus dur en breakant à 2-2. Elle s'est même procurée une balle de 5-2, en vain, puis a servi pour le match à 5-4. Mais la Japonaise a parfaitement réagi en breakant blanc son adversaire !Les deux joueuses se sont donc départagées au super tie-break, où la Bretonne a mené 4-2 avant que la pluie s'invite. A la reprise, elle a mené 7-4 puis 9-7 et a manqué deux balles de match. Doi a ensuite enchaîné trois points pour se procurer une balle de match à son tour à 10-9. Et c'est finalement Burel qui s'est imposée 12-10 ! Une victoire à l'arraché qui va lui permettre de disputer son deuxième US Open, elle qui s'était inclinée contre Clara Tauson l'an passé.