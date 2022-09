US Open (F) : Burel se qualifie pour le troisième tour et retrouvera Sabalenka

Clara Burel poursuit son chemin. La Française, 131eme joueuse mondiale et issue des qualifications, s'est qualifiée pour le troisième tour de l'US Open aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre la Belge Alison Van Uytvanck, 43eme joueuse mondiale, en trois manches (6-4, 4-6, 6-4) et 1h57 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, la Belge a perdu son service d'entrée. Après deux balles de double-break dans la foulée, la Française a fini par se faire débreaker juste après, malgré une première balle sauvée. Avant de perdre son service suivant, malgré, cette fois, trois premières balles sauvées. Mais bien loin de désunir, Clara Burel a égalisé dans la foulée, à sa troisième opportunité, avant de s'adjuger l'ultime mise en jeu de son adversaire du jour, pour s'emparer de cette première manche (6-4).

Festival de breaks dans la deuxième manche

Dans la deuxième manche, aucune des deux joueuses n'a su remporter son service, entre 1-1 et 3-2. A ce petit jeu-là, c'est bien Alison Van Uytvanck qui avait encore un break d'avance. La moins bien classée des deux a su gommer son handicap à 3-4, avant de perdre, dans la foulée, son dernier service, malgré une première balle sauvée. Juste après, la mieux classée des deux a conclu pour égaliser à une manche partout (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, la Belge a obtenu deux balles de break d'entrée, avant d'en sauver une dans la foulée. Juste après, Alison Van Uytvanck a réussi le break, pour finir par se faire directement débreaker. Et perdre son ultime service, pour offrir cette rencontre à son adversaire du jour (6-4).

Sabalenka a été menée 6-2, 5-1

Au prochain tour, la 131eme joueuse mondiale affrontera Aryna Sabalenka. La Biélorusse, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°6, a sorti l'Estonienne Kaia Kanepi, 34eme joueuse mondiale, en trois sets (2-6, 7-6 (8), 6-4) et 2h18 de jeu. Dans la première manche, aucune des deux joueuses n'a su remporter son service, jusqu'à 2-1. L'Estonienne, qui a sauvé une balle de break d'entrée avant de perdre son premier service, avait alors encore un avantage. A 4-2, soit au meilleur des moments, Kaia Kanepi a su l'accentuer, avec un double-break, avant de conclure dans la foulée (6-2). Dans la deuxième manche, à 1-1, la Biélorusse a perdu ses deux services suivants, pour se retrouver ensuite assez rapidement menée 5-1. En face, son adversaire du jour a servi pour le gain du match à deux reprises, à 5-2 puis à 5-4. Mais elle a fini par perdre ses deux mises en jeu, malgré une première balle sauvée sur la première.

Sabalenka a sauvé deux balles de match

A 5-5, la moins bien classée des deux a eu une nouvelle possibilité de break, mais sans réussite. Les deux joueuses sont donc allées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif particulièrement serré et durant lequel, la 34eme joueuse mondiale a eu deux balles de match. Mais c'est bel et bien Aryna Sabalenka qui a égalisé à une manche partout, à sa deuxième possibilité (7-6 (8)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, à 2-2, l'Estonienne a perdu son service, avant de rater une opportunité de débreak dans la foulée. A 5-4, la mieux classée servait pour le gain de ce match. Malgré deux nouvelles balles de débreak, la 6eme joueuse mondiale a fini par avoir le dernier mot, à sa deuxième opportunité (6-4). Qualification également pour l'Américaine Danielle Collins, 19eme joueuse mondiale et tête de série n°19, contre l'Espagnole Cristina Bucsa, 118eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-2, 7-5) et 1h33 de jeu.