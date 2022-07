US Open : Djokovic et S.Williams sont sur la liste des engagés

Our men's and women's singles entry lists have been released.



Serena Williams n'a plus gagné de Grand Chelem depuis 2017

L'édition 2022 de l'US Open accueillera-t-elle l'Américaine Serena Williams et le Serbe Novak Djokovic ? Toujours est-il que ces deux légendes du tennis font bel et bien partie de la liste des engagés, pour une prestigieuse épreuve amenée à débuter le 29 août prochain. Une liste rendue publique pas plus tard que ce mercredi. Pourtant, à l'heure actuelle, le Serbe ne peut pas se rendre aux Etats-Unis, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19 et qu'il ne souhaite pas le faire. Un statut vaccinal qui l'empêchera de pénétrer sur le sol américain, sauf si la réglementation locale évolue d'ici là.Dans un communiqué, l'association du tennis américain précise : "En accord avec les règles du Grand Chelem, tous les joueurs éligibles sont automatiquement inscrits sur la liste des engagés hommes et femmes sur la base du classement 42 jours avant le premier lundi du tournoi. L'US Open n'a pas de règle en ce qui concerne le vaccin pour les joueurs mais respectera la position du gouvernement américain en ce qui concerne l'entrée aux Etats-Unis des personnes qui ne sont pas américaines et qui ne sont pas vaccinées."De son côté, Serena Williams a déjà remporté ce quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem à six reprises, pour une première fois qui remonte déjà à l'édition 1999, et une dernière qui date de 2014. L'Américaine court toujours après son 24eme titre du Grand Chelem, pour revenir à hauteur de l'Australienne Margaret Court, qui détient toujours cet impressionnant record.A cette époque, elle était alors enceinte. Après un an loin des courts, en raison de blessures, l'ancienne numéro une mondiale, aujourd'hui âgée de 40 ans, est revenue lors de ce mois de juin, à l'occasion de Wimbledon, où elle a été sortie dès le premier tour par la Française Harmony Tan.