Un vent de folie continue de souffler sur l’US Open. Après une première semaine marquée par les éliminations prématurées de très nombreuses têtes de série jusqu’à la sortie de route, dimanche, du patron des lieux, Novak Djokovic dès les huitièmes de finale, c’est au tour de Roger Federer de disparaître plus tôt qu’attendu. Beaucoup, depuis le début du tournoi, imaginaient une demi-finale au sommet entre le Serbe et le Suisse et c’est finalement un choc entre Daniil Medvedev et Grigor Dimitrov qui décidera, vendredi, du premier finaliste.

Fort de son bilan sans tache face à Grigor Dimitrov, son adversaire en quarts de finale, ses trois victoires en trois matches contre Daniil Medvedev et même son 17-0 sur dur face à Stan Wawrinka, ses deux rivaux hypothétiques en demi-finale, Roger Federer semblait pourtant devoir regoûter à la fièvre du dimanche soir à l’US Open. Mais à l’instar de Novak Djokovic, gêné depuis plusieurs jours par une épaule gauche douloureuse et contraint à l’abandon face à Stan Wawrinka, le Bâlois, légèrement handicapé par une douleur en haut du dos, a été à son tour rattrapé par son physique.

A la peine dans l'échange

Et après avoir mené deux sets à un, le Suisse, malgré l’intervention du corps médical à la fin du quatrième set, n’a jamais été en mesure de rivaliser dans la dernière manche, encaissant un 4-0 d’entrée pour finalement s’incliner 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2 et dire adieu à son rêve d’un sixième sacre à New York. Pour autant, cette gêne physique ne saurait expliquer à elle seule la défaite de l’ancien numéro un mondial. Alors qu’il avait été impressionnant lors de ses deux derniers matches, disputés dans l’après-midi face à Daniel Evans puis David Goffin, Roger Federer est en effet retombé dans les travers aperçus à l’occasion de ses deux premiers matches à l’US Open, eux aussi disputés en night session.

Le Suisse a eu beau longtemps faire la course en tête, grâce à un break dès les premiers jeux de la rencontre puis une accélération fulgurante à la fin du troisième set alors qu’il était déjà clairement à la peine, il n’a jamais paru avoir le contrôle de la rencontre. Pour preuve ses 60 fautes directes, contre seulement 40 points gagnants, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, en difficultés dès qu’il fallait tenir l’échange, se montrant particulièrement approximatif en coup droit. Une aubaine pour Grigor Dimitrov qui disputera sa troisième demi-finale en Majeur après Wimbledon 2014 et Melbourne 2017.