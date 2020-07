US Open : Benoît Paire finalement bien présent ?

Paire : « Si tout est mis en place... »

Et si Benoît Paire participait finalement à l'US Open ? Cette éventualité a été évoquée par le principal intéressé, ce jeudi soir, dans sa story Instagram. Pourtant, il y a encore à peine quelques semaines de cela, le Français semblait être particulièrement réticent à l'idée de voyager du côté des Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir également à travers le monde.Depuis, du chemin a été parcouru et l'Avignonnais ne semble donc plus être aussi sûr de lui. Avant que le tournoi de Washington, qui aurait dû faire office de reprise du circuit ATP, ne soit annulé, Benoît Paire y apparaissait pourtant sur la liste des engagés.Ce jeudi soir, dans sa story Instagram, le Français est donc allé plus loin. A la question d'un fan qu'il lui demandait tout simplement s'il allait « jouer l'US Open », Benoît Paire a ainsi écrit, en guise de réponse : « Si tout est mis en place pour qu'on le joue en toute sécurité, oui je vais jouer l'US Open. »C'est notamment et surtout le cas de l'Australienne Ashleigh Barty, numéro une mondiale. Toutefois, il n'est pas encore certain que ce Grand Chelem puisse se tenir. Une confirmation devrait même intervenir d'ici les prochains jours. Chez les hommes, la liste des engagés de Cincinnati, Masters 1000 délocalisé du côté de New York, a donné de premières indications quant aux futures têtes d'affiche pour l'US Open, une semaine après. Là aussi, il y aura forcément des absents.