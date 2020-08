Tennis - US Open : Tsitsipas évoque les forfaits de Nadal et Federer

Tête de série numéro 4 de l'US Open, Stefanos Tsitsipas a grimpé dans la hiérarchie grâce aux forfaits de Rafael Nadal et Roger Federer. Les deux monstres du tennis mondial ne sont pas présents à Flushing Meadows, le premier a préféré se concentrer sur Roland-Garros quand le second soigne une blessure au genou. En conférence de presse, le Grec a évoqué l'absence de ces deux favoris à la victoire finale. Et pour lui, c'est une bonne chose pour les joueurs même s'il a reconnu que la situation rend ce tournoi encore plus particulier. « Je sens que Nadal a donné plus de priorité à Roland Garros et a donc décidé de ne pas voyager ici. Roger de son côté est blessé et on savait déjà qu’il n’allait pas jouer pour le reste de la saison. Je pense que pour les joueurs de tennis c’est bien qu’ils ne soient pas là pour avoir plus d’occasions de jouer un bon rôle, mais pour le tournoi, c’est une grande perte. Ce sont deux grands joueurs et quand ils jouent, les tournois sont totalement différents. »

Tsitsipas aura du mal à en profiter

Ces deux forfaits permettent à des outsiders de nourrir de nouvelles ambitions. Stefanos Tsitsipas en fait partie. Le joueur de 22 ans est toujours à la quête d'un premier succès dans un tournoi du Grand Chelem. Malheureusement pour le sixième mondial, il devra quand même se défaire de Novak Djokovic pour espérer rallier la finale. Le tirage au sort du tableau masculin a mis le leader du classement ATP sur la route du natif d'Athènes. Un sacré obstacle qui vaut tous les duels avec Federer ou Nadal.