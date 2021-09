Zverev envoie une invitation à Djokovic...

Si Belinda Bencic a été éliminée en quarts de finale en début de journée par Emma Raducanu, il y aura tout de même un médaillé d'or de Tokyo dans le dernier carré. Alexander Zverev, sur la lancée de son excellent été (il a remporté les JO puis le Masters 1000 de Cincinnati), s'est qualifié pour les demi-finales de l'US Open. Opposé au 46eme mondial Lloyd Harris, qui disputait son tout premier quart de finale en Grand Chelem, le n°4 s'est imposé 7-6, 6-3, 6-4 en 2h07, sans vraiment avoir été inquiété.

Un peu comme dans l'Ohio il y a trois semaines (7-6, 6-2), le joueur allemand a mis un set pour prendre la mesure de son adversaire, avant de le dominer facilement. C'est en effet Harris qui a breaké le premier pour mener 5-3 dans le premier set, mais le jeune Sud-Africain de 24 ans n'a pas tenu le choc, se faisant débreaker dans la foulée (4-5). Tout s'est finalement joué au tie-break, où Harris s'est procuré une balle de set, à 6-5. Mais Zverev, comme quelques minutes auparavant, a fait savoir à l'arbitre qu'il était perturbé par l'écran géant du stade, et ce temps de pause lui a permis de reprendre ses esprits... et remporter les trois points suivants, et donc le set. Très déçu d'avoir perdu cette manche qui lui tendait les bras, Lloyd Harris a pris deux bouteilles et a voulu les balancer, a priori, contre son banc, mais il s'est raté et les a fait éclater sur le court ! Les ramasseurs de balles, ainsi que Zverev, sont venus éponger, et le deuxième set a pu débuter.

... qui répond présent au rendez-vous



En quête d'un 21eme sacre en Grand Chelem et d'un quatrième cette saison sur les quatre au programme, Novak Djokovic ne pouvait pas s'arrêter là. Comme il l'avait déjà fait à Roland-Garros en quarts de finale et en finale du dernier Wimbledon, le Serbe a donc de nouveau dominé Matteo Berrettini en quatre sets (5-7, 6-2, 6-2, 6-3, 3h30 de jeu) et ainsi répondu au rendez-vous que lui avait fixé un peu plus tôt Alexander Zverev, son bourreau (en demi-finales) lors du tournoi olympique des Jeux de Tokyo remporté récemment par l'Allemand. Comme à Londres en juillet dernier, le numéro 1 mondial a raté son départ face à l'Italien classé au 8eme rang mondial mais cela ne l'a pas empêché de dérouler ensuite face à celui qui n'a pas à chercher très loin sa nouvelle bête noire.

Djokovic, en ce qui le concerne, peut désormais se focaliser sur ses retrouvailles avec l'homme en forme du moment (seize victoires consécutives pour le quatrième mondial) et choc tant attendu par les spectateurs new-yorkais depuis le tirage au sort. Ce même Zverev qui avait brisé au Japon le rêve du Serbe de réussir le Golden Slam (un succès dans les quatre rendez-vous du Grand Chelem la même saison + la médaille d'or olympique). L'Allemand peut maintenant priver "Djoko" de ce Grand Chelem qu'il a été tout près de réaliser à deux reprises dans sa carrière (en 2011 et 2015, il avait triomphé dans trois des quatre tournois) mais après lequel il court toujours.

Harris manque ses débuts de set

Un deuxième set que le Sud-Africain a très mal commencé, encaissant huit des douze premiers points et se faisant breaker d'entrée (2-0). Zverev, qui a effectué quelques étirements au niveau du dos, n'a ensuite perdu que six points sur sa mise en jeu et a empoché le set sans trembler. Dans la troisième manche, Harris a encore plus mal commencé, perdant cette fois son service à deux reprises (3-0). Dos au mur, il a lâché ses coups ensuite, face à un Zverev un peu plus en difficulté sur sa première balle, et a réussi un débreak pour revenir à 2-4.

Mais le n°4 mondial n'a pas fait duré le suspense plus longtemps et a su conclure à 5-4, terminant ce match avec 21 aces, 5 doubles-fautes, 43 coups gagnants et 26 fautes directes. Le joueur de 24 ans disputera vendredi sa quatrième demi-finale en Grand Chelem, la deuxième de suite à New York, face à Novak Djokovic (6-3 pour le Serbe dans les confrontations, mais Zverev vient de le battre aux JO) ou Matteo Berrettini (3-1 pour l'Allemand).