Serena, encore raté !

Comme un air de déjà-vu. Un an après sa défaite contre Naomi Osaka, Serena Williams a de nouveau été battue en finale de l'US Open, dominée par une joueuse plus jeune qu'elle, Bianca Andreescu (6-3, 7-5). Si l'on ajoute les deux dernières éditions de Wimbledon, c'est la quatrième fois de suite que l'Américaine s'incline en finale de Grand Chelem, alors qu'elle est en quête d'une 24e couronne qui lui permettrait d'égaler le record mythique de Margaret Court.

On va finir par croire que le sujet trotte dans la tête de Serena, qui est passée à côté de son sujet lors de cette finale. Alors qu'elle avait survolé les tours précédents, l'ancienne n°1 mondiale a cette fois déjoué, en difficulté au service (8 doubles fautes), pas au mieux dans le jeu (33 coups gagnants, 33 fautes directes). Au moins aura-t-elle eu l'attitude d'une championne, en se battant dans le deuxième set pour revenir de 5-1 à 5-5, avant de céder finalement. C'est mieux que l'an passé où personne n'a oublié son énorme colère envers l'arbitre Carlos Ramos.

A l'époque, la tornade Serena avait quelque peu éclipsé le succès d'Osaka. Cette fois, il ne faut pas oublier de souligner le sacre d'Andreescu, absolument épatante. Victorieuse de deux des plus importants tournois sur dur de la saison, Indian Wells et Toronto, la Canadienne, qui a fêté ses 19 ans en juin dernier seulement, décroche le Graal dès sa première participation à l'US Open. Elle avait un monument de l'Histoire du tennis face à elle et vient d'écrire la première très grande page de son histoire à elle. Pas la dernière, à n'en pas douter.