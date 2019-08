Quatre joueurs français disputaient mardi leur premier tour des qualifications à l'US Open.

Constant Lestienne et Enzo Couacaud ont respectivement dominé Matthias Bachinger (7-6, 3-6, 7-5) et Alexeï Vatutin (7-6, 6-3). En revanche, c'est terminé pour Quentin Halys et Maxime Janvier, vaincus par Adrian Menendez-Maceiras (6-2, 6-2) et Norbert Gombos (6-3, 6-2).

Il y aura donc cinq Bleus au deuxième tour (trois tours au total), avec également Nicolas Mahut, Elliot Benchetrit et Gregoire Barrere.