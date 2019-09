Osaka, la tenante du titre au tapis

Naomi Osaka, lauréate des deux derniers tournois du Grand Chelem sur dur, a été éliminée en huitièmes de finale de l'US Open, victime de la Suissesse Belinda Bencic (7-5, 6-4).

La Japonaise perd son titre, mais également sa place de n°1 mondiale, que va récupérer Ashleigh Barty à l'issue du tournoi.

Bencic va de son côté disputer son premier quart de finale en Grand Chelem depuis l'US Open 2014, le tournoi où elle s'était révélée. Elle affrontera Donna Vekic ou Julia Goerges.

