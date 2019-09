Nadal y retourne

Dix ans séparent ces deux hommes, et évidemment de très nombreux titres... Et dans la nuit de vendredi à samedi (heure française), la fougue de Matteo Berrettini, 23 ans, n'a rien pu faire pour chahuter véritablement l'expérience, et surtout le talent, de Rafael Nadal, inoxydable vétéran de 33 ans. Voilà donc le Taureau de Manacor de retour en finale de l'US Open, ce pour la cinquième fois de sa richissime carrière, au terme d'un succès en trois sets (7-6, 6-4, 6-1) et 2h39 de jeu.

L'Espagnol a finalement transpiré uniquement lors de la première manche. Il faut dire que son adversaire avait alors le mors aux dents et s'est offert de réelles occasions de faire vaciller son aîné. Berrettini a toutefois été contraint de sauver pas moins de six balles de break au cours de ce premier acte. Il s'est pourtant réveillé et a même mené 4-0 dans le tie-break, puis 6-4, avant de s'effondrer, laissant une fenêtre de tir inespérée pour un Rafael Nadal qui n'en demandait pas tant. Le tombeur de Gaël Monfils au tour précédent ne se remettra pas de ces loupés, et sera ensuite balayé par le numéro 2 mondial. Pour preuve, si le premier set aura duré 1h16, les deux autres s'arrêteront respectivement après 51 et 32 minutes (7-6, 6-4, 6-1).

L'affaire est dans le sac pour un Nadal qui s'apprête donc à disputer une troisième finale de Majeur en 2019, après son échec en finale à Melbourne, et son succès à Roland-Garros. Sur sa route se dressera dimanche le Russe Daniil Medvedev, à peine ennuyé par Grigor Dimitrov de son côté (7-6, 6-4, 6-3). Numéro 5 mondial, l'homme aux 50 victoires sur le circuit depuis le début de saison sait à quoi s'en tenir avec "Rafa", qui l'avait corrigé à la mi-août en finale du tournoi de Montréal (6-3, 6-0).