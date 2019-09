Nadal dans la douleur

Trois jours après l’abandon de Novak Djokovic contre Stan Wawrinka et au lendemain de l’élimination surprise de Roger Federer face à Grigor Dimitrov, Rafael Nadal a tenu son rang à l’US Open. Opposé à l’Argentin Diego Schwartzman, l’ancien numéro un mondial n’en a pas moins souffert pour obtenir sa qualification pour les demi-finales.

S’il l’a finalement emporté en trois manches (6-4, 7-5, 6-2), l’Espagnol a en effet eu besoin de 2h46’ de jeu dans des conditions difficiles pour venir à bout du 21e joueur mondial. La faute notamment à la moiteur qui gênait les deux joueurs. En attestent d'ailleurs les nombreuses fautes directes commises par les deux hommes, même Rafael Nadal, en dépit de sa victoire en trois sets, terminant la rencontre avec un solde négatif avec 39 fautes directes pour seulement 25 coups gagnants.

Les montages russes de Nadal

Et c’est peu dire que le Majorquin était branché sur courant alternatif sur le court Arthur-Ashe. Après avoir démarré la rencontre pied au plancher, au point de mener 4-0 après 12 minutes de jeu, le triple vainqueur de l’US Open (2010, 2013, 2017) s’est ainsi retrouvé dos au mur à 4-4 15-40, Diego Schwartzman ratant alors un passing tout fait sur la deuxième balle de break. La deuxième manche allait être du même acabit avec un Rafael Nadal s’échappant pour mener 5-1 avant de voir revenir l’Argentin à 5-5, le natif de Buenos Aires gâchant tout sur son jeu de service qui allait suivre.

Et si le troisième set allait finalement être plus tranquille, l’homme aux 18 titres du Grand Chelem donnait toutefois quelques signes de faiblesses, se faisant masser le bras gauche puis le droit. Une alerte toutefois sans conséquence et voilà Rafael Nadal qui sera au rendez-vous des demi-finales où l’attend la révélation du tournoi, l’Italien Matteo Berrettini, vainqueur de Gaël Monfils au terme d’un match épique (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6(5)).