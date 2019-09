Nadal: "Avoir le plus de Grand Chelem ce n'est pas ce qui me rendra heureux"

Vainqueur de l'US Open ce dimanche face à Daniil Medvedev (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4), Rafael Nadal a remporté son 19e Grand Chelem.

Un sacre qui lui permet de se rapprocher du record absolu de Roger Federer avec 20 Majeurs. Un chiffre dont il ne fait pas une obsession. "Comme je le dis toujours. J'aimerais être celui qui en a gagné le plus mais quand je vais m'entraîner, je ne pense pas à ça (...) je joue pour être heureux. Je suis honoré de faire partie de cette bataille mais je répète toujours la même chose. Que j'en ai le plus ou pas, ce n'est pas ce qui me rendra heureux ou pas", a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre.

Avec 5 ans de moins que son illustre rival helvète, le Majorquin pourrait récupérer le record dans les années à venir.