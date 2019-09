Medvedev: "J'ai pensé perdre en 3 sets"

Daniil Medvedev a réalisé une finale incroyable à l'US Open malgré la défaite face à Rafael Nadal 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. "J'ai pensé perdre en 3 sets mais je me suis battu sur chaque point jusqu'au bout. Avec les fans, ça a mal commencé mais j'ai joué sur le meilleur court du monde. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai été sifflé lors des matches précédents, j'ai pu commettre des erreurs, j'ai appris et je vous ai présenté des excuses du plus profond de mon coeur", a-t-il plaidé après avoir félicité Rafael Nadal sur le court.

Le Russe s'est amusé de la vidéo des 19 titres du Grand Chelem de son adversaire. "Et si j'avais gagné, ils auraient passé quoi ? Ta manière de jouer est merveilleuse pour le sport. Félicitations", a-t-il ajouté.