Les regrets de Murray

Eliminé au premier tour du tournoi de Cincinnati lundi par Richard Gasquet pour son premier match en simple depuis sept mois, Andy Murray a avoué qu’il regrettait de ne pas s’être engagé, en simple, à l’US Open, en passant par des qualifications au meilleur des trois sets.

"Je ne sais pas pourquoi on n’y a pas vraiment pensé, mais cela ne m’avait jamais traversé l’esprit avant ce matin, raconte à la BBC l’Ecossais, opéré de la hanche en janvier. Quand je me suis réveillé, je me suis dit: « Je veux jouer des matches en trois sets. Je pourrais peut-être me tester là-bas, et si je passe les qualifications ça pourrait prouver que je suis prêt à y jouer ». Mais c’est trop tard, malheureusement."