Le tirage au sort des Français

Les Français peuvent espérer franchir quelques tours à l'US Open. Comme toujours, c'est logiquement ensuite que ça pourrait se gâter: Jo-Wilfried Tsonga pourrait ainsi croiser Karen Khachanov dès le deuxième tour, où Gilles Simon, Jeremy Chardy et Antoine Hoang pourraient aussi retrouver respectivement Stefanos Tsitsipas ou Andreï Rublev (pour Simon), Stan Wawrinka et Nick Kyrgios. Gael Monfils et Ugo Humbert pourraient également se retrouver dès ce deuxième tour, de même que Lucas Pouille et Adrian Mannarino. Richard Gasquet risque lui de croiser encore Roberto Bautista Agut au troisième tour, alors que Benoit Paire vise un potentiel huitième face à Alexander Zverev.

Le premier tour des Français: Hubert Hurkacz-Jeremy Chardy ; Brayden Schnur-Benoit Paire (29) ; Jo-Wilfried Tsonga-Tennys Sandgren ; Adrian Mannarino-Daniel Evans ; Philipp Kohlschreiber-Lucas Pouille (25) ; Corentin Moutet-David Goffin (15) ; Gael Monfils (13)-Albert Ramos ; Ugo Humbert-Marius Copil ; Bjorn Fratangelo-Gilles Simon ; Antoine Hoang (WC)-Leonardo Mayer ; Matteo Berretini-Richard Gasquet.