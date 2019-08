Le tirage au sort des favoris

Novak Djokovic et Roger Federer seront dans la même moitié de tableau à l'US Open, dont le tirage au sort a été effectué jeudi. Le Serbe débutera son tournoi contre Roberto Carballes Baena, tandis que le Suisse démarrera lui face à un qualifié. De l'autre côté, Rafael Nadal sera opposé à John Millman en ouverture. Dominic Thiem jouera devant Thomas Fabbiano. Dans cette partie de tableau, on note aussi le choc 100% canadien entre Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, ainsi qu'un autre affrontement qui promet entre Stefanos Tsitsipas et Andreï Rublev !

Les quarts de finale théoriques: Novak Djokovic (1)-Daniil Medvedev (5) ; Roger Federer (3)-Kei Nishikori (7) ; Dominic Thiem (4)-Stefanos Tsitsipas (8) ; Alexander Zverev (6)-Rafael Nadal (2)