Gasquet vote Monfils face à Berrettini

Gaël Monfils va disputer la nuit prochaine un quart de finale de l'US Open face à l'Italien Matteo Berrettini. Un duel qui s'annonce évidemment de tout premier ordre. Richard Gasquet, battu par l'Italien en 4 sets au premier tour, semble particulièrement bien placé pour évoquer ce match. Et s'il attend à un gros duel et qu'il se méfie beaucoup de la tête de série numéro 24, il imagine bien son compatriote l'emporter. "Là Gäel, il est normal. Prêt physiquement. Quand il est normal, il n'y a que trois joueurs qui peuvent le battre, Nadal, Djokovic et Federer ! (...) Je le vois gagnant. Il va pouvoir défendre quand il devra le faire", a ainsi expliqué le Biterrois pour L'Equipe.