Double (D): Mertens et Sabalenka sacrées

Victoire en finale du double à l'US Open, de la paire Mertens-Sabalenka qui s'est imposée ce dimanche face au duo Azarenka-Barty (7-5, 7-5).

Il aura fallu 1h38 aux deux joueuses pour s'imposer et ainsi remporté leur troisième tournoi de l'année, après Indian Wells et Miami. La logique a également été respectée puisqu'Elise Mertens et Aryna Sabalenka étaient tête de série numéro 4, tandis que leurs opposantes étaient numéro 8.

La rencontre a été très disputée, mais grâce à deux breaks dans chaque manche (contre un à chaque fois pour leurs adversaires), la Belge et la Biélorusse ont donc eu le droit de soulever le trophée.