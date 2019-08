Des wild-cards pour Hoang, Parry et Gauff

La fédération américaine de tennis a dévoilé ce mardi les wild-card distribuées pour les tableaux WTA et ATP de l'US Open.

Dans le tableau féminin, Samantha Stosur, lauréate en 2011 en bénéficie, tout comme Coco Gauff, 15 ans et huitième de finaliste du dernier Wimbledon. La Française Diane Perry, 16 ans, sera également de la partie. Du côté des hommes, Jack Sock, 8e mondial en 2017 a été invité, alors qu'il n'a pas gagné un seul match sur le circuit ATP en 2019. Du côté des Français c'est Antoine Hoang qui est convié au dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

