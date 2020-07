ATP : Pas de décision sur l'US Open avant la fin du mois de juillet

L’ATP a tenu à rassurer les joueurs et à entendre leurs demandes. Comme annoncé ce dimanche, l’instance dirigeante du tennis professionnel masculin a organisé en urgence une réunion par visioconférence afin de faire le point sur le calendrier. Alors que la saison doit reprendre le 14 août prochain avec le tournoi de Washington pour lancer la préparation de l’US Open, la situation sanitaire aux Etats-Unis pose beaucoup de question et pourrait provoquer l’annulation pure et simple des trois tournois initialement prévus (Washington, Cincinnati délocalisé à Flushing Meadows et US Open). Selon le quotidien espagnol Marca, aucune option ne s’est encore détachée mais une date limite a été fixée pour prendre une décision ferme et définitive sur fond de fort rebond épidémique sur le sol des Etats-Unis.

La tendance reste à l’annulation de la tournée américaine

Si l’ATP a affirmé sa confiance dans les mesures sanitaires prises par la Fédération Américaine de tennis (USTA), avec la mise en place d’une bulle dans lesquels les joueurs devront rester tout au long de la quinzaine, la date butoir sur la confirmation de l’événement a été fixée à la fin du mois de juillet. L’ATP a également abordé un autre sujet qui est celui de la quarantaine qui pourrait être imposées à l’issue du tournoi et confirmé que des négociations sont actuellement en cours avec les autorités européennes afin de faciliter le retour des joueurs, qui enchaîneront avec la tournée sur terre battue préparatoire à Roland-Garros à l’issue de l’US Open. Une des idées mises en avant est celle d’effectuer un test de dépistage du coronavirus à New York avant un retour sur le sol européen. Alors que plusieurs joueurs de premier plan ont fait état de leurs doutes quant à leur participation à l’US Open, l’ATP a tenu à garder ouvertes toutes ses options, mais la situation pourrait lui forcer la main.