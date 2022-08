Les équipes françaises engagées dans la Ligue Europa sont désormais fixées concernant les adversaires qu’elles affronteront durant la phase de poules de cette compétition. L’AS Monaco, le Stade Rennais et le FC Nantes n’ont pas à trop se plaindre, ni à se réjouir. Ils ont hérité de groupes homogènes, et qui ont comme point commun la présence de plusieurs équipes situées à l’extrême est européen.



Rennes va notamment se mesurer au Dynamo Kiev, le vice-champion d’Ukraine et dont les matches à domicile sont délocalisés en Pologne. Ça sera son adversaire le plus coriace, mais il ne faudra pas non plus sous-estimer le Fenerbahçe d’Istanbul. Les Turcs sont toujours très compliqués à affronter chez eux. La petite inconnue dans cette poule se nomme l’AEK Larnaca. Le club chypriote est un quasi novice à ce niveau. Il convient cependant de ne pas prendre cette formation de haut.

L’AS Monaco dans un groupe de recalés de Ligue des Champions



L’AS Monaco, qui a raté la qualification pour la Ligue des Champions, va affronter d’autres équipes ayant échoué à assurer leur place en phase de poules de C1. La bande à Philippe Clément se déplacera dans le bouillonnant stade de Marakana de Belgrade pour y affronter l’Etoile Rouge. Au programme de la formation princière aussi, une opposition contre les champions de Turquie de Trabzonspor et ceux de Hongrie, le Ferencvaros. Ben Yedder et consorts partent favoris, à condition de rester sérieux.



Pour finir, le FC Nantes aura, pour sa part, à batailler dur pour son grand retour sur la scène européenne. Si les Allemands de Fribourg sont à portée des Canaris, il n’est pas certain que ces derniers puissent tirer leur épingle de jeu contre l’Olympiakos et le Qarabag, deux équipes habituées aux joutes européennes ces dernières années. La bande à Kombouaré évoluera cependant sans pression. Et puis, elle a déjà prouvé lors de la dernière édition de Coupe de France qu’elle peut se défaire des équipes qui lui sont supérieures sur le papier.