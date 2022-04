West Ham : Zouma forfait contre l'OL

We can confirm that Kurt Zouma will miss Thursday’s #UEL quarter-final second leg against Lyon through injury.https://t.co/GfKwYvk774

— West Ham United (@WestHam) April 12, 2022

Il faudra faire sans Kurt Zouma pour West Ham. Titulaire lors du quart de finale aller de Ligue Europa entre les Hammers et l'OL disputé la semaine dernière (1-1), l'international français ne pourra pas disputer le retour, jeudi sur la pelouse du Groupama Stadium (21 heures). En effet, il souffre d'une blessure à la cheville contractée dimanche lors de la défaite de son équipe à Brentford (2-0)., peut-on lire sur le communiqué officiel du club anglais.Face au promu en Premier League, Zouma avait dû quitter ses partenaires après la demi-heure de jeu. Ce ne sera pas la seule absence pour l'effectif dirigé par David Moyes car Aaron Cresswell est lui suspendu après son expulsion lors de l'aller. Un quart de finale lors duquel les Anglais avaient ouvert le score grâce au tir de Jarrod Bowen (52ème) avant que Tanguy Ndombele ne parvienne à égaliser quelques minutes plus tard (66ème). En conférence de presse, Petez Bosz avait regretté le score final, tant la domination de son équipe avait été manifeste (avec notamment 23 tirs à 5).Et surtout après la première période, qu'on a bien dominée. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a été dominants, courageux, ça, on l'a bien fait. On a pris un but con en début de deuxième mi-temps, mais on a bien réagi pour marquer", avait-il commenté.