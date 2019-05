Valence: Gameiro lancé d’entrée contre Arsenal

Entré en seconde période jeudi dernier, à l’Emirates Stadium, Kevin Gameiro est cette fois-ci titulaire avec Valence contre Arsenal, en demi-finale retour de la Ligue Europa.

L’international français est associé à Rodrigo Moreno, alors que Gonçalo Guedes et Daniel Wass sont les ailiers du jour. Francis Coquelin, suspendu à l'aller, est titularisé face à son ancienne équipe, ce qui pousse Mouctar Diakhaby sur le banc.

Unai Emery, lui, aligne de nouveau un 3-5-2 avec Mesut Özil en soutien d’un duo composé d’Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Nacho Monreal prend la place de Shkodran Mustafi en défense, alors que Mattéo Guendouzi est relégué sur le banc au profit de Lucas Torreira.

