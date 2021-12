Tottenham : Huit joueurs positifs avant Rennes !

Huit joueurs du club anglais de football de Tottenham ont été déclarés positifs au Covid mercredi, à la veille d'affronter Rennes en Ligue Europa Conférence, a annoncé l'entraîneur des Spurs Antonio Conte. "Huit joueurs et cinq membres du staff", a répondu l'entraîneur interrogé en conférence de presse sur le nombre de personnes touchées au sein du club. La presse anglaise avait indiqué mardi que six joueurs et deux membres du staff étaient touchés. "Tous les jours, il y a des personnes atteintes du Covid qui n'étaient pas positives la veille. La situation n'est pas bonne", a ajouté Conte.

Le règlement de l'UEFA prévoyant qu'un match doit avoir lieu tant que les deux clubs ont au moins 13 joueurs valides, dont un gardien, la tenue de la rencontre n'est pas menacée pour l'heure. "La situation est grave. Il y a un gros foyer d'infections. On se prépare pour le match contre Rennes, mais c'est très difficile (...) Il est évident que maintenant on a un peu peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer demain", a encore confié le technicien. Aucun nom des personnes positives n'a filtré, mais le milieu de terrain danois Pierre-Emile Hojbjerg, qui devait accompagner Conte à la conférence de presse, a été décommandé au dernier moment.

Selon la presse, Tottenham envisage de demander à la Premier League le report de son match de la 16e journée, dimanche à Brighton. La saison dernière, plusieurs matches avaient été reportés lorsque des clubs avaient plusieurs joueurs infectés, mais la décision est prise au cas par cas. Le match de C4 contre Rennes, déjà assuré de finir premier du groupe G, est décisif pour les Londoniens, au coude-à-coude avec le club néerlandais du Vitesse Arnhem pour décrocher la deuxième place.