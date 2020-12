Tottenham : Harry Kane forfait pour la C3, de retour contre Arsenal

🎙️ 𝙅𝙤𝙨𝙚 𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙟𝙪𝙧𝙞𝙚𝙨:

"@ErikLamela I don't believe has a chance for the weekend. @HKane, Carlos Vinicius and @sergio_regui I believe they have a chance for the weekend."



— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 2, 2020

Tottenham n'a pas le droit à l'erreur ce jeudi contre Linz (18 h 55) s'il veut conserver ses chances de qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Pour le moment, les Spurs sont à égalité de points avec Anvers (qui reçoit Ludogorets) et possèdent trois points d'avance sur son adversaire du soir. Sur une série de six matchs sans défaite (5 victoires, 1 nul) toutes compétitions confondues, les hommes de José Mourinho vont devoir assumer leur statut lors de cette 5eme journée mais un joueur majeur de l'effectif manquera à l'appel : Harry Kane.Interrogé sur l'absence de l'Anglais, « The Special One » n'a pas révélé la nature de la blessure de son protégé ni même la chronologie récente des faits. En revanche, José Mourinho s'est montré plutôt rassurant sur l'état de santé et la durée de son indisponibilité. « Je pense qu'il a de bonnes chances (de jouer contre Arsenal), a déclaré le Portugais. Je ne veux pas mentir, je ne veux rien cacher sur le fait qu'il va jouer ou pas. Je pense qu'il va jouer. C'est mon ressenti. »Le défenseur Toby Alderweireld a refait son apparition à l'entraînement après avoir contracté une blessure à l'aine en championnat contre Chelsea (0-0) le week-end dernier.Cependant, en plus d'Harry Kane, auteur de 13 buts et 11 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues, Carlos Vinicius et Sergio Reguilón ont de bonnes chances d'être présents sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium ce dimanche (17 h 30).