Strasbourg ou le retour du frisson européen

"On ressent l'attente du public. L'atmosphère du stade nous manque ! On est très excité de jouer demain (jeudi)." A l’image d’un Stefan Mitrovic, c’est tout un club qui, dans la canicule de cette fin juillet, brûle d’impatience à la veille d’une ouverture de la saison forcément particulière pour ce RC Strasbourg. Et pour cause, le premier match officiel du club alsacien sera… européen !

Thierry #Laurey : "Pour nous, c'est un match important d'une part car c'est notre premier match officiel et puis cette rencontre nous fait goûter à l'Europe. C'est un parfum spécial..."



#RCSAMHFC pic.twitter.com/cUYzKpOj7Y — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 24 juillet 2019

Un événement pour cette institution passée si près de la catastrophe avec une liquidation en 2011, mais de retour dans l’élite pour une troisième saison consécutive et dont la reconquête, après deux solides maintiens sous les ordres de Thierry Laurey, a été validée par une victoire en Coupe de la Ligue le 30 mars dernier en finale face à Guingamp (0-0, 4 t.a.b. à 1). Qui vaut aux Strasbourgeois d’intégrer la Ligue Europa au stade du deuxième tour de qualification avec un match aller face aux Israéliens du Maccabi Haïfa dans une Meinau incandescente dans tous les sens du terme ce jeudi (20h45).

"Un parfum spécial"

"La saison dernière, nous avons quasiment joué tous nos matches à guichets fermés. Les tifos que l’on a pu voir avant les rencontres nous ont, à chaque fois, donné une énergie supplémentaire. Ici, il y a une atmosphère particulière et ça aide vraiment l’équipe", rappelle le gardien Matz Sels (27 ans), rare joueur de l’effectif à compter une expérience européenne en Ligue des champions avec La Gantoise (11 matches).

Strasbourg et l’Europe, c’est déjà une longue histoire, mais qui commençait à dater. Avec les campagnes du président Marc Keller et de ses partenaires de l’époque, les Leboeuf, Sauzée, notamment, sans oublier le tsar Aleksandr Mostovoï (*). Mais aussi l’inoubliable épopée, fatale aux Glasgow Rangers et à Liverpool, avant de s’achever face à l’Inter Milan de Ronaldo, vainqueur au retour à San Siro (3-0), après une défaite à La Meinau (0-2) !

Les joueurs de Laurey, qui n’en rajoute pas sur le "parfum spécial" de ce rendez-vous, n’en sont pas là, même si les premières sorties en amical (4 matches, 4 victoires pour seulement 2 buts concédés), après une préparation raccourcie, ont validé une solidité défensive de bon augure à l’heure de ses retrouvailles européennes face à des Israéliens réputés "habiles avec le ballon, qui cherchent à jouer", selon le coach strasbourgeois, et qui compte déjà deux matches de qualification dans les jambes.

"On va éviter toute forme de calcul à l'aller. On va jouer comme on l'a toujours fait et puis nous verrons où ça va nous mener..., lance encore Laurey. Il n'y a pas de pression particulière. Si on va dans les groupes, peut-être que ce sera différent (six matches sont à jouer pour espérer atteindre cet objectif, ndlr). On va essayer de continuer dans la lignée de nos derniers matches amicaux. (…) L'engouement autour du match ? Ça prouve que tout ce qu'on dit sur la ferveur et la fidélité du public est avéré." Vivement jeudi !

(*) Les meilleurs résultats du Racing, sans parler du quart de finale de C1 en 1980, sont 3 huitièmes de finale en Coupe de l’UEFA (1979, 1998, 2006).