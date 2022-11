L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a tranché., ce jeudi (21h) au Roazhon Park. L'ailier international ghanéen (20 ans, 12 sélections) n'avait pas été annoncé parmi les absents en vue de cette rencontre décisive pour la première place du groupe B de Ligue Europa lors de la conférence de presse d’avant-match et avait bien pris part à la séance d’entraînement mercredi après-midi en fin de journée.Si aucune explication n’a pour l'heure été donnée quant à son absence, le Black Star, sur le terrain du Fenerbahçe (3-3).à l'origine de l'égalisation des Stambouliotes, l'ailier s'était fait recadrer en conférence de presse. « C’est un geste qui n’a pas lieu d’être à ce moment-là du match, et même à n’importe quel moment, avait commenté Bruno Genesio. Il ne faut pas que ça se reproduise, c’est tout. Il faut qu’il en tire les enseignements, c’est ça qui est le plus important pour lui. » Avec 14 apparitions seulement cette saison, Kamaldeen Sulemana n'est pas au mieux à moins de trois semaines du Mondial.