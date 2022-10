Après un début de saison poussif, le Stade Rennais a trouvé son rythme de croisière depuis un mois. Le club breton enchaîne les bonnes performances collectives et les résultats positifs, tant à l'échelle de la Ligue 1 que sur la scène européenne. Un regain de forme que la bande à Genesio pourrait confirmer contre le Dynamo Kiev, ce jeudi, en Ligue Europa (coup d'envoi à 21 heures).

Genesio va faire tourner

Si tous les feux sont donc au vert pour Rennes, Genesio est toutefois confronté à une autre problématique : le calendrier infernal. Pas question pour le technicien de laisser trop de casse dans une période qui verra son équipe enchaîner des matchs tous les 3 jours jusqu'à la Coupe du monde.



Dans cette optique, Genesio a indiqué qu'il procéderait à une rotation contre les Ukrainiens. "On a un groupe de 23-24 joueurs de champ qui peuvent tous prétendre à commencer les matches, et c'est mon job à la fois de concerner tout le monde et de garder un niveau d'équipe élevé. Donc évidemment qu'il y a eu beaucoup de satisfactions à Strasbourg, mais je dois aussi tenir compte de l'enchaînement des matches, des caractéristiques des joueurs que j'ai à ma disposition", a expliqué l'entraîneur de Rennes.