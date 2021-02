Real Sociedad - Manchester United délocalisé à Turin

🏟️ Several men's and women's UEFA matches have been rescheduled or moved due to on-going restrictions.

Atlético de Madrid - Chelsea délocalisé à Bucarest ?

Il y a des restrictions en Espagne sur les vols en provenance du Royaume-Uni, du Brésil et de l'Afrique du Sud. Le gouvernement espagnol - par l'intermédiaire de la ministre de la Santé, Carolina Darias - a décidé de prolonger les mesures jusqu'au 2 mars.

Le 16ème de finale aller de la Ligue Europa entre la Real Sociedad, sixième de Liga, et Manchester United, deuxième de Premier League, aura bien lieu, le 18 février prochain (18h55)., a indiqué l'UEFA, ce mardi. En Ligue des Champions, la compétition doit aussi composer avec des délocalisations en raison des restrictions.Ainsi, le huitième de finale aller entre Leipzig et Liverpool, le 16 février, a été délocalisé à Budapest et se jouera dans la Puskás Aréna. De même, le match aller entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City, prévu le 24 février, aura également lieu à Budapest, dans le même stade. Par ailleurs, une autre rencontre pourrait être affectée par le virus et les restrictions. Ainsi, selon des informations de Marca, le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et Chelsea, prévu le 23 février au Wanda Metropolitano, pourrait être délocalisé à Bucarest, en Roumanie.