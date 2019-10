Pépé sauveur d'Arsenal

80e minute de jeu, 80 millions d'euros en action. Alors qu'Arsenal était mené au score par le Vitoria Guimaraes lors de la 3e journée de Ligue Europa, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Nicolas Pépé a endossé le costume du sauveur. L'ancien Lillois a d'abord égalisé d'un coup franc excentré, en surprenant le gardien portugais d'une belle frappe dans le petit filet opposé (2-2, 80e). Puis Pépé a remis ça, toujours sur coup franc, dans un exercice où on ne le savait pas si adroit, en trouvant cette fois la lucarne, après avoir enroulé son tir par-dessus le mur (3-2, 90e+3).

Il fallait bien cela pour tirer Arsenal d'un mauvais pas, puisque les Gunners, inquiétants défensivement, avaient laissé les visiteurs marquer deux fois en première période par l'ancien de Tottenham Marcus Edwards (0-1, 9e) et Bruno Duarte (1-2, 37e), alors que le jeune Brésilien Martinelli avait égalisé de la tête (1-1, 32e). Unai Emery, fidèle à ses habitudes, avait aligné une formation largement remaniée, bâtie autour d'Alexandre Lacazette, qui n'avait plus joué depuis le 1er septembre à cause d'une blessure à la cheville.

Les entrées à la pause de Mattéo Guendouzi et Dani Ceballos ont donné du corps au milieu de terrain londonien, mais, alors que Lacazette s'est montré dangereux à deux reprises (11e, 73e), c'est bien Pépé, lancé à la 75e minute à la place de l'ancien Lyonnais, qui a apporté l'étincelle. Et vécu au passage sa première grande soirée sous les couleurs d'Arsenal (*), lui qui est le joueur le plus cher de l'histoire du club, et donc attendu à cette aune. C'est aussi une bonne nouvelle pour Emery, qui entendra moins les journalistes anglais évoquer la nouvelle absence de Mesut Özil, hors de la feuille de match pour la cinquième rencontre de suite.

------------------------------

(*) Pépé a marqué un seul but en Premier League, sur penalty, contre Crystal Palace (3-2).