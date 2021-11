Une fois de plus, l’OM a été contraint au partage de points dans son parcours en Ligue Europa. Jeudi soir, dans leur fief du Vélodrome, les Olympiens ont été accrochés par la Lazio de Rome (2-2). Même s’ils ont eu à courir longtemps derrière le score, Payet et ses coéquipiers peuvent nourrir des regrets à l’issue de ce match. En manquant de l’emporter, ils loupent une belle opportunité de faire un grand pas vers le prochain tour.

Sampaoli salue le courage de ses troupes

L’OM reste 3e de son groupe derrière le Galatasaray et la Lazio. A deux journées de la fin, la qualification se révèle être difficile à valider mais elle reste accessible. Et Jorge Sampaoli, le coach de l’équipe, veut toujours croire en un dénouement favorable. « C'est un match que nous aurions dû gagner, et ce nul est un coup dur car nous avons cherché la victoire jusqu'au bout mais nous n'avons pas été récompensés, a-t-il commencé par confier. Mais, il n'y a pas de justice dans le football. On est à la hauteur en termes de courage et de personnalité, et je pense que si on met la même conviction dans les matches à venir, peut-être qu'il y aura la qualification au bout. Il faut continuer à aller chercher la victoire ».



Le technicien argentin est amer par rapport au résultat final face aux Romains, mais il ne l’est absolument pas vis-à-vis de la prestation produite par ses troupes. « Nous n'avons pas reculé pour autant et avons continué à jouer pour la victoire. Nous n'avons pas vraiment de réussite dans cette compétition, il nous reste deux matches qu'il nous faut gagner désormais », a-t-il ajouté. En faisant le plein de points lors de ses deux dernières sorties, l’OM est certain d’accéder aux 16es de finale de la Ligue Europa.