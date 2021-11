OM - Guendouzi : « On ne peut s’en prendre qu’à nous »

Guendouzi : « C’est une énorme déception pour nous ce soir »



⏱ 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛⎪ #GALOM 4️⃣-2️⃣

Coup de sifflet final à Istanbul.



🏟Cap sur la @Ligue1UberEats avec la réception de Troyes dimanche à 20h45. pic.twitter.com/ZdOaohtKBM



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 25, 2021

Sampaoli : « La qualification a été perdue avant »

C’est donc fini pour l’Olympique de Marseille en Ligue Europa. L’OM a coulé jeudi soir sur le terrain de Galatasaray (2-4) et prend la porte déjà même avant la dernière journée de la phase de poule. Placé à 4 points de la deuxième place, l’OM dit au revoir à la C3 et peut encore espérer disputer la Ligue Europa Conférence. Après quatre matchs nuls consécutifs, l’équipe phocéenne a plongé en Turquie et encaissé un lourd revers après avoir failli.Les Marseillais étaient évidemment déçus après la rencontre. Mattéo Guendouzi, aligné milieu droit dans le 4-4-2 mis en place par Jorge Sampaoli, n’a pas mâché ses mots. « On avait à cœur de sortir de cette poule relevée. On ne peut s’en prendre qu’à nous et à nos occasions ratées lors de nos premières confrontations, a réagi le jeune Français sur RMC Sport. Il y a eu plusieurs matchs où on méritait de gagner. C’est une énorme déception pour nous ce soir. » « On est tous abattus par rapport à cette élimination mais il faut se concentrer sur le match de Troyes (dimanche soir à 20h45 en L1) et on verra ce qu’il se passera par rapport à la nouvelle compétition, a poursuivi Guendouzi. Je ne pense pas que ce soit un problème d’intensité ou de duels. On a peut-être mis moins d'agressivité qu’eux mais c’est surtout sur le plan technique qu’on a raté pas mal de choses. On n’a pas su jouer comme on sait le faire et c’est ce qui nous coûte la défaite ce soir contre Galatasaray. »La déception dominait également principalement chez Jorge Sampaoli. « On a donné deux buts sans raison, sur des erreurs non provoquées et ça a tout compliqué, a lâché le coach de l’OM. C'est une déception. On espérait se qualifier et finir premiers. Mais la qualification a été perdue avant, dans d'autres matchs où on n'a pas su concrétiser notre supériorité. On est arrivés ici avec l'obligation de gagner et on s'est très vite retrouvés menés 2-0. Ce soir (jeudi), on n'a pas été assez lucides pour contrer la pression du rival. On a un groupe jeune, qui doit continuer à se construire et à grandir. Mais plus vite, sinon le projet ne va pas réussir. » Le club phocéen disputera son dernier match de Ligue Europa en accueillant le Lokomotiv Moscou, le 9 décembre. Un nul suffira pour jouer les 16emes de finale de la Ligue Europa Conférence en 2022.