Nice : Ursea se dit "satisfait des jeunes" malgré la défaite

L'OGC Nice n'a pu conclure son parcours européen par un succès. Sur la pelouse de Beer Sheva, le club azuréen s'est incliné (1-0) et termine donc à la dernière place du groupe C, avec un total de 3 points obtenus en 6 matchs et 16 buts encaissés. Malgré le revers, Adrian Ursea n'a pas cherché à embellir la réalité d'une équipe qui doute. Le nouvel entraîneur espère que cet échec sera le début d'un socle sur lequel possiblement s'appuyer.





En conférence de presse, il a ainsi livré sa réaction. "On avait mis des choses en place pour ce match. Ce n'était pas chose facile car on avait peu de temps. Mais je suis satisfait des jeunes. Franchement, dans l'état d'esprit et sur ce qu'ils ont montré, je leur tire un grand coup de chapeau", a relaté Ursea, avant de dresser un constat lucide : "Quand on est éliminé en phase de poules, ça veut dire que des choses n'ont pas fonctionné. Mais l'échec est formateur. Les joueurs sauront mettre cette expérience à profit dans le futur. Il faut bien analyser, rester lucide, comprendre le pourquoi du comment pour savoir sur quoi on va s'appuyer dès à présent."

"Rennes, un match très important"

Dimanche en Ligue 1 (13 heures), Nice, qui reste sur un match nul à Reims (0-0) en championnat, va rencontrer une équipe qui est en difficulté, car elle affrontera le Stade Rennais. Ursea n'estime pas cette opposition comme différente : "Le prochain match est très important. Je ne peux pas me permettre de dire qu'un match est plus important qu'un autre. On va préparer Rennes comme un autre match. Je ne suis pas dans un état d'esprit particulier."