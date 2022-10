"S'il y a bien un club qui connaît ce type de situation, c'est ici"

Avant-dernier de Ligue 1, leenchaîne les défaites depuis deux mois. Une spirale qui se reflète également sur la scène européenne, où les hommes d'Antoine Kombouaré restent sur deux revers consécutifs en Ligue Europa. Avant de se replonger dans cette compétition européenne avec un match face à Fribourg ce jeudi, Nicolas Pallois a tapé du poing sur la table. Le défenseur central appelle à un changement d'attitude sur le terrain.

« L'an dernier, on courait ensemble, on faisait les efforts ensemble. Aujourd'hui, on fait toujours les efforts mais peut-être pas les uns pour les autres. C'est dommage... », a lancé Nicolas Pallois, réputé pour sa force de caractère et considéré comme l'un des joueurs les plus impactants du vestiaire.

Les Canaris se seraient-ils vus trop beaux après leur belle campagne 2021-22 conclue par un sacre en Coupe de France ? L'ancien Bordelais évoque « un peu de relâchement » mais aussi un « manque de chance ». « La saison passée, Ludo (Blas) pouvait tirer de 30 mètres, tout rentrait (...) J'aurais préféré qu'on prenne des points avant d'être 19e mais aujourd'hui, on y est, on ne peut plus regarder derrière. Il faut donner le max et travailler dur pour gagner des matches et avancer. On s'est fait très peur il y a deux ans. S'il y a bien un club qui connaît ce type de situation, c'est ici. »