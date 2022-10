Nantes : Kombouaré hausse encore le ton

"Au vu de notre première période là-bas, jamais je ne m'attends à prendre trois buts et surtout qu'on soit aussi mauvais en deuxième, a déploré Kombouaré en conférence de presse. On a perdu pied. Ça peut arriver une fois mais on a de la fierté, on doit les bousculer. J'ai un esprit de revanche, bien sûr".

Mal en point sur la scène domestique, le FC Nantes ne doit pas occulter la Ligue 1. Mais Kombouaré assure être focalisé sur ce match européen. "La priorité des priorités aujourd'hui, c'est demain, le match de Coupe d'Europe. Après, sur les deux matches, le plus important, c'est celui de dimanche (contre Clermont, ndlr). »