Prochainement, l'ASM arborera un maillot third violet. Un maillot historique puisque depuis la création du club, jamais les Monégasques n'avaient porté une tunique de cette couleur. Une innovation née du travail de Monaco et de son équipementier pour la quatrième année de suite Kappa, qui ont souhaité allier l'ADN de la nouvelle marque du club Rise.Risk.Repeat (pour l'état d'esprit combatif et audacieux de l'ASM ainsi que sa capacité à s'élever et à ne reculer devant aucun défi) à l'élégance de la Principauté. De cette réflexion a jailli cet inédit maillot third violet clair (le Kombat Pro Third) que les supporters monégasques et les téléspectateurs pourront découvrir prochainement.

Pour la Ligue Europa et la Ligue 1

"Ce maillot intègre sur la face avant un motif en ton sur ton reprenant avec minutie et élégance les losanges des armoiries de la Principauté, combinés à de fines diagonales, symbole du club depuis plus de 60 années, le tout pour un rendu graphique futuriste et détonnant. Le blason de l’AS Monaco est apposé côté cœur en monochrome blanc, tout comme les Omini Kappa et le sponsor principal eToro. Les manches et le dos du maillot restent unis", précise le communiqué de l'équipementier de l'ASM en marge d'une campagne avant-gardiste et stylisée qui avait la première levé la voile sur ce premier maillot violet de l'histoire du club que Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers porteront en Coupe d'Europe (Ligue Europa) comme en Ligue 1.