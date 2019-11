Manchester United : Chong rate un but tout fait

Manchester United's Tahith Chong ladies and gentlemen pic.twitter.com/hzOw4JSJle

Défait ce jeudi soir 2-1 à Astana lors de la cinquième journée de Ligue Europa, Manchester United, déjà qualifié pour les seizièmes de finale de la compétition, faisait évoluer les éléments de son centre de formation. Parmi eux, Tahith Chong. Déjà apparu à plusieurs reprises avec l'équipe professionnelle, le joueur de 19 ans se souviendra à son grand désarroi de son premier déplacement européen, et ce, pour avoir raté l'immanquable. Peu avant l'heure de jeu, les Red Devils mènent 1-0 et sont tout proche d'accentuer leur avance. Tout seul, à cinq mètres du but, le Néerlandais reçoit un ballon de Luke Shaw et frappe, mais son tir passe au dessus des cages.Cette action coûte cher aux jeunes mancuniens puisque dans la foulée, Astana égalise avant de prendre l'avantage sept minutes plus tard sur un but contre son camp de Di'Shon Bernard. Un match à oublier pour les Red Devils version « baby ».