Man Utd : Quand Martial fait une promesse, il la tient !

C'est une anecdote qui peut prêter à sourire, mais elle symbolise à elle seule l'état d'esprit d'Anthony Martial. Actuellement dans la forme de sa vie - il a comptabilisé 17 buts et 7 passes décisives en Premier League cette saison -, le Français n'a pas l'intention de ralentir le rythme en Ligue Europa. Même quand celui-ci est sur le banc. Ole Gunnar Solskjaer a raconté, après la victoire mercredi soir contre Linz ASK (2-1), qu'Anthony Martial lui avait promis avant le match qu'il marquerait. Menés au score après la pause, les Mancuniens sont revenus deux minutes plus tard grâce à Jesse Lingard, sans pour autant parvenir à repasser devant.



Et alors qu'il reste six minutes au tableau d'affichage, et même si la qualification n'était pas compromise, Solskjaer fait rentrer le Français. Moins de quatre minutes plus tard, à la suite d'une belle combinaison avec Juan Mata, l'ancien Monégasque ajuste le gardien pour porter à quatre ses réalisations en C3 (en cinq matchs). "Je ne félicite pas seulement sa contribution ce soir, mais bien tout le travail qu'il fournit au quotidien. Il fait un bien fou à l'équipe", s'est réjoui Solskjaer. Tout va bien, donc, pour le Mancunien de 24 ans, qui croisera avec son équipe la route de Copenhague au prochain tour.